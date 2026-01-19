Campobello News

Casting aperto per “Makari 5”: la famosa serie tv cerca comparse in provincia di Trapani

Gen 19, 2026

La provincia di Trapani si prepara ad accogliere il set della quinta stagione di Makari, la celebre serie televisiva amata dal pubblico italiano. Una straordinaria opportunità per chi sogna di vivere l’emozione di un set televisivo e apparire sul piccolo schermo.

La produzione è alla ricerca di comparse, uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni, per le riprese che si svolgeranno da febbraio a giugno 2026 in diverse location della provincia.

Date e luoghi dei casting:

  • 23 gennaio: Ufficio Movie Sicily, via Cesarò 99/b, Casa Santa Erice

  • 24 gennaio: Teatro Comunale di San Vito Lo Capo
    Orario: dalle 9:00 alle 17:30 in entrambe le giornate

Attenzione: non potranno partecipare i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente.

Partecipare ai casting è l’occasione perfetta per vivere l’atmosfera di un set professionale, incontrare il cast e lo staff tecnico, e, perché no, diventare parte di una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: prepara il tuo curriculum, il tuo sorriso e la tua voglia di recitare, e vieni a far parte di Makari 5!

Di Redazione Redazione

