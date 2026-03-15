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Castelvetrano, prelievo di cornee all’ospedale “Vittorio Emanuele II”: gesto di generosità che dona nuova speranza

Mar 15, 2026

All’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è stato effettuato un prelievo di cornee su un uomo di 74 anni ricoverato presso l’Unità operativa di Rianimazione.

Dopo l’accertamento del decesso, il Coordinamento locale per il procuramento di organi e tessuti dell’ASP di Trapani ha immediatamente attivato la procedura prevista, coinvolgendo i medici dell’Unità di Rianimazione e il Centro Regionale Trapianti.

Il prelievo è stato reso possibile grazie al consenso e alla grande sensibilità dei familiari del paziente, che con la loro scelta hanno compiuto un gesto di straordinaria solidarietà, offrendo ad altre persone la possibilità di recuperare la vista e migliorare la propria qualità di vita.

Determinante anche il lavoro dell’équipe medica, del personale infermieristico e degli operatori di supporto che hanno seguito tutte le procedure previste, garantendo sicurezza, professionalità e il massimo rispetto per il donatore.

Le cornee prelevate saranno ora affidate alla banca degli occhi, dove verranno valutate e successivamente destinate ai pazienti in attesa di trapianto.

Ancora una volta, un gesto di generosità si trasforma in speranza concreta per chi attende una nuova possibilità di vedere.

Di Redazione Redazione

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