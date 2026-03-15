Castelvetrano, prelievo di cornee all’ospedale “Vittorio Emanuele II”: gesto di generosità che dona nuova speranza

All’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è stato effettuato un prelievo di cornee su un uomo di 74 anni ricoverato presso l’Unità operativa di Rianimazione.

Dopo l’accertamento del decesso, il Coordinamento locale per il procuramento di organi e tessuti dell’ASP di Trapani ha immediatamente attivato la procedura prevista, coinvolgendo i medici dell’Unità di Rianimazione e il Centro Regionale Trapianti.

Il prelievo è stato reso possibile grazie al consenso e alla grande sensibilità dei familiari del paziente, che con la loro scelta hanno compiuto un gesto di straordinaria solidarietà, offrendo ad altre persone la possibilità di recuperare la vista e migliorare la propria qualità di vita.

Determinante anche il lavoro dell’équipe medica, del personale infermieristico e degli operatori di supporto che hanno seguito tutte le procedure previste, garantendo sicurezza, professionalità e il massimo rispetto per il donatore.

Le cornee prelevate saranno ora affidate alla banca degli occhi, dove verranno valutate e successivamente destinate ai pazienti in attesa di trapianto.

Ancora una volta, un gesto di generosità si trasforma in speranza concreta per chi attende una nuova possibilità di vedere.

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