Castelvetrano: IL “TRENO DEL RICORDO” ALL’I.C. “LOMBARDO RADICE – PAPPALARDO”: GLI STUDENTI SI FANNO CUSTODI DELLA MEMORIA

“Treno del Ricordo” all’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo: gli studenti di Castelvetrano custodi della memoria

In occasione del Giorno del Ricordo, l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano ha promosso un’iniziativa di grande valore civile e didattico, trasformando la scuola in un vero e proprio luogo di testimonianza attiva.

Al centro delle celebrazioni, il progetto “Treno del Ricordo”, che ha visto i ragazzi più grandi assumere il ruolo di guide per i compagni più piccoli. In un percorso simbolico, gli studenti hanno accompagnato i loro coetanei in un viaggio attraverso tre tappe fondamentali: Trieste, Pola e Fiume, ripercorrendo le tragiche vicende delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi l’opportunità di comprendere più da vicino la storia italiana del Novecento, facendo della memoria un’occasione di riflessione e consapevolezza. Documentare e condividere questi momenti rappresenta un vero e proprio dovere morale della scuola, per trasformare il ricordo in un seme di pace destinato alle nuove generazioni.

Grazie al progetto, gli studenti di Castelvetrano non sono stati solo partecipanti, ma custodi della memoria, pronti a tramandare valori di rispetto, solidarietà e cittadinanza attiva. Un’iniziativa che conferma come la scuola possa essere un motore di cultura, storia e impegno civile sul territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati