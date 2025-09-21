Campobello News

Castelvetrano

Castelvetrano al centro del dibattito: istituzioni e volontari insieme contro il randagismo

Set 21, 2025

Riceviamo e pubblichiamo

Il randagismo in Provincia di Trapani, sebbene non ci siano dati recenti e specifici sulla situazione, è un problema persistente che vede coinvolti sia le istituzioni che il mondo del volontariato, in particolare nei Comuni di Marsala e Castelvetrano. Le attività di controllo, le sterilizzazioni e le adozioni sono rallentate dalla scarsità di risorse e dall’assenza di supporto istituzionali adeguati. A cio’ si aggiungono episodi preoccupanti, come il ritrovamento di animali abbandonati e la crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, oltre a fenomeni di avvelenamento diffuso che minacciano sia i randagi che i proprietari di animali. A tale proposito si terrà Sabato 27 Settembre 2025 con inizio alle ore 15,30, presso il Teatro Selinus di Castelvetrano il Convegno sul tema “Dal maltrattamento animale al maltrattamento genetico”, promosso dal Centro studi universitario internazionale “Luigi Pirandello” guidato da Francesco Messina  in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Marsala, Movimento Forense di Marsala, Associazione Avvocati Valle del Belice.  L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Marsala, il Movimento forense di Marsala e l’associazione avvocati Valle del Belice. Interverranno: Elisa Demma, presidente nazionale movimento forense, Giuseppe Spada, presidente Consiglio Ordine degli avvocati di Marsala, Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, Salvatore Giorgi, Elena Anna Martorana (presidente sezione Enpa di Castelvetrano), Loredana Zummo (sezione Enpa Mazara), Cristiano Ceriello (presidente partito animalista italiano), Martina Semenzato (deputato), Mario Borghese ( Senatore), Michaela Biancofiore (Senatrice), Patrick Battaglia (giornalista e autore del libro “La violenza non fa differenze”).

 

 

