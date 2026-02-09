CARNEVALE, MANGIARACINA: “SERVE CHIAREZZA, NESSUNA NUOVA NORMA HA VIETATO GLI EVENTI”

L’ex sindaco Daniele Mangiaracina interviene sulla nota diffusa dai gruppi di
maggioranza in merito all’organizzazione delle iniziative di Carnevale, ritenendo
necessario fare chiarezza nell’interesse della comunità e degli operatori commerciali.
«Nessuno mette in discussione la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e il
rispetto delle norme vigenti — dichiara Mangiaracina — ma resta evidente che diverse
attività commerciali hanno rinunciato all’organizzazione di eventi dopo interlocuzioni con
l’Amministrazione comunale, che non ha inteso assumere responsabilità operative in
merito ai nulla osta e alle autorizzazioni di competenza».
Secondo Mangiaracina, «la Prefettura non ha disposto alcun divieto né introdotto nuove
norme di sicurezza. Le indicazioni rivolte ai Comuni hanno riguardato esclusivamente
l’invito a intensificare i controlli nell’ambito delle attività di pubblica sicurezza, senza
impedire lo svolgimento delle iniziative nel rispetto delle procedure previste dalla legge».
L’ex sindaco pone quindi due interrogativi all’Amministrazione: «Quali nuove norme di
sicurezza sarebbero entrate in vigore? Quali atti formali avrebbero modificato le
procedure autorizzative rispetto agli anni precedenti?».
«Il Carnevale rappresenta un momento importante per la socialità e per l’economia
locale — conclude Mangiaracina — e le istituzioni dovrebbero accompagnare queste
iniziative con chiarezza amministrativa e assunzione di responsabilità, evitando
confusione tra cittadini e operatori economici».
Campobello di Mazara, 9 febbraio 2026