Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

CARNEVALE, MANGIARACINA: “SERVE CHIAREZZA, NESSUNA NUOVA NORMA HA VIETATO GLI EVENTI”

Feb 9, 2026

L’ex sindaco Daniele Mangiaracina interviene sulla nota diffusa dai gruppi di

maggioranza in merito all’organizzazione delle iniziative di Carnevale, ritenendo

necessario fare chiarezza nell’interesse della comunità e degli operatori commerciali.

«Nessuno mette in discussione la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e il

rispetto delle norme vigenti — dichiara Mangiaracina — ma resta evidente che diverse

attività commerciali hanno rinunciato all’organizzazione di eventi dopo interlocuzioni con

l’Amministrazione comunale, che non ha inteso assumere responsabilità operative in

merito ai nulla osta e alle autorizzazioni di competenza».

Secondo Mangiaracina, «la Prefettura non ha disposto alcun divieto né introdotto nuove

norme di sicurezza. Le indicazioni rivolte ai Comuni hanno riguardato esclusivamente

l’invito a intensificare i controlli nell’ambito delle attività di pubblica sicurezza, senza

impedire lo svolgimento delle iniziative nel rispetto delle procedure previste dalla legge».

L’ex sindaco pone quindi due interrogativi all’Amministrazione: «Quali nuove norme di

sicurezza sarebbero entrate in vigore? Quali atti formali avrebbero modificato le

procedure autorizzative rispetto agli anni precedenti?».

«Il Carnevale rappresenta un momento importante per la socialità e per l’economia

locale — conclude Mangiaracina — e le istituzioni dovrebbero accompagnare queste

iniziative con chiarezza amministrativa e assunzione di responsabilità, evitando

confusione tra cittadini e operatori economici».

Campobello di Mazara, 9 febbraio 2026

Di La Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello : Il caso di Fratelli d’Italia

Feb 8, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

CampobelloNews – Intervista ad Alternativa Civica

Feb 8, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Carnevale, la replica della maggioranza: “Nessun annullamento degli eventi, solo rispetto delle direttive sulla sicurezza”

Feb 8, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

CARNEVALE, MANGIARACINA: “SERVE CHIAREZZA, NESSUNA NUOVA NORMA HA VIETATO GLI EVENTI”

9 Febbraio 2026 La Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello : Il caso di Fratelli d’Italia

8 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

CampobelloNews – Intervista ad Alternativa Civica

8 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Carnevale, la replica della maggioranza: “Nessun annullamento degli eventi, solo rispetto delle direttive sulla sicurezza”

8 Febbraio 2026 Redazione Redazione