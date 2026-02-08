Campobello News

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

CampobelloNews – Intervista ad Alternanza Civica

Feb 8, 2026

Nuovo appuntamento di approfondimento su CampobelloNews. Lunedì 9 febbraio alle ore 20:00, la pagina ufficiale Facebook della testata ospiterà una diretta dedicata alla vita politica e sociale del territorio.

A condurre l’incontro sarà Peppe Indelicato, che intervisterà alcuni componenti del movimento Alternanza Civica, offrendo ai cittadini l’occasione di conoscere più da vicino idee, proposte e progetti del gruppo, nonché le iniziative previste per i prossimi mesi.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri informativi promossi da CampobelloNews con l’obiettivo di favorire momenti di dialogo diretto tra rappresentanti delle realtà locali e la comunità, creando spazi di confronto e partecipazione su temi di interesse pubblico.

I cittadini potranno seguire la diretta collegandosi alla pagina ufficiale Facebook di CampobelloNews e partecipare attivamente attraverso commenti e domande.

L’appuntamento è quindi fissato per lunedì 9 febbraio alle ore 20:00, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale:
https://www.facebook.com/Campobellonews/

Un’occasione per restare informati e contribuire al dibattito sulle tematiche che riguardano da vicino la comunità locale.

