CampobelloNews – Intervista ad Alternanza Civica

Nuovo appuntamento di approfondimento su CampobelloNews. Lunedì 9 febbraio alle ore 20:00, la pagina ufficiale Facebook della testata ospiterà una diretta dedicata alla vita politica e sociale del territorio.
A condurre l’incontro sarà Peppe Indelicato, che intervisterà alcuni componenti del movimento Alternanza Civica, offrendo ai cittadini l’occasione di conoscere più da vicino idee, proposte e progetti del gruppo, nonché le iniziative previste per i prossimi mesi.
L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri informativi promossi da CampobelloNews con l’obiettivo di favorire momenti di dialogo diretto tra rappresentanti delle realtà locali e la comunità, creando spazi di confronto e partecipazione su temi di interesse pubblico.
I cittadini potranno seguire la diretta collegandosi alla pagina ufficiale Facebook di CampobelloNews e partecipare attivamente attraverso commenti e domande.
L’appuntamento è quindi fissato per lunedì 9 febbraio alle ore 20:00, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale:
https://www.facebook.com/Campobellonews/
Un’occasione per restare informati e contribuire al dibattito sulle tematiche che riguardano da vicino la comunità locale.