Campobello: Voucher di solidarietà da 250 euro, domande entro il 28 marzo

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 28 marzo 2026 per presentare la domanda per ottenere i voucher di solidarietà destinati all’acquisto di beni alimentari e farmaceutici. L’iniziativa è stata annunciata dal Comune di Campobello di Mazara con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Il contributo, pari a 250 euro per nucleo familiare, rientra nelle misure di sostegno promosse dal Distretto Socio-Sanitario n. 54 ed è rivolto alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica. I voucher potranno essere utilizzati presso supermercati, farmacie e parafarmacie convenzionate per l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci da banco.

Requisiti

Per accedere al beneficio è necessario:

essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 54

avere un ISEE non superiore a 10.140 euro

Modalità di presentazione

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata tramite SPID. È prevista la compilazione di un modulo digitale e l’invio dell’istanza attraverso il link ufficiale indicato nell’avviso comunale. https://www.comune.campobellodimazara.tp.it/novita/attivazione-delle-misure-di-solidarieta-alimentare-e-farmaceutica-tramite-assegnazione-di-voucher/?fbclid=IwY2xjawQylxtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEydjNEbm5Edkgwc0IxeVVyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnDN0Zm-sczsvyQXNqN3mJ0LlCShKJLwodC-XipfKdrtjEw_0PWIhhBLDy3S_aem_jjRC2WzUMruuuT1wJ77Njw

È importante ricordare che:

può presentare domanda un solo componente per ogni nucleo familiare

le richieste inviate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione

https://dss54.sicare.it/sicare/benvenuto.php?fbclid=IwY2xjawQylzRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEydjNEbm5Edkgwc0IxeVVyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm3OkLbdQtXmotuKzwIHdqpb2fUNC0Pdi218XQ-qHsexMZX5TfiFgJLYZeza_aem_O4U3JtogR8RYHelcNoPzswhttps://dss54.sicare.it/sicare/benvenuto.php?fbclid=IwY2xjawQylzRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEydjNEbm5Edkgwc0IxeVVyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm3OkLbdQtXmotuKzwIHdqpb2fUNC0Pdi218XQ-qHsexMZX5TfiFgJLYZeza_aem_O4U3JtogR8RYHelcNoPzsw

Un sostegno concreto

L’iniziativa rappresenta un aiuto immediato per le famiglie del territorio che affrontano difficoltà economiche, offrendo un supporto concreto per affrontare spese essenziali come alimentazione e salute.

Per maggiori informazioni e per accedere alla modulistica, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune.

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