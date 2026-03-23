Campobello: Una tradizione che continua e ripresa dell’Inno a San Giuseppe o parti

Grande partecipazione e profonda emozione hanno accompagnato l’altare in onore a San Giuseppe,
allestito dalla famiglia Lentini – Genna nella giornata di domenica 22 marzo 2026 presso la propria
abitazione nella suggestiva frazione balneare di Tre Fontane.
L’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori, confermando quanto la devozione a San Giuseppe resti
un pilastro identitario per la comunità di Campobello di Mazara. L’altare, curato nei minimi dettagli,
ha saputo unire sacralità e tradizione, presentando i classici elementi simbolici della festa: pani votivi,
decorazioni artistiche e una ricca esposizione di prodotti legati alla cultura contadina del territorio.
Momento centrale della giornata è stato il banchetto in onore del Santo, espressione autentica della
tradizione agricola campobellese. I piatti tipici, preparati secondo antiche ricette tramandate di
generazione in generazione, hanno rappresentato non solo un’occasione conviviale, ma anche un
gesto di condivisione e memoria collettiva, in linea con lo spirito di ospitalità che caratterizza questa
ricorrenza.
A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stato il contributo musicale del coro “Voces de
Esperanza”, diretto da Valentina Mangiaracina. L’ensemble corale ha offerto un’interpretazione
intensa e coinvolgente dell’Inno a San Giuseppe, frutto di un attento lavoro di rinnovamento della
tradizione sonora locale. Le nuove armonizzazioni, pur rispettando l’impianto originario, hanno
restituito freschezza e profondità a un repertorio profondamente radicato nella cultura popolare.
L’esibizione del coro ha saputo creare un ponte tra passato e presente, emozionando i presenti e
contribuendo a valorizzare un patrimonio immateriale che continua a vivere grazie all’impegno di
realtà locali e alla passione di chi crede nella forza delle tradizioni.
Il successo dell’iniziativa testimonia come eventi di questo tipo rappresentino non solo momenti di
devozione religiosa, ma anche importanti occasioni di aggregazione sociale e valorizzazione
culturale. L’altare della famiglia Lentini – Genna si conferma così esempio virtuoso di una tradizione
che, pur rinnovandosi, resta saldamente ancorata alle proprie radici.