Campobello: Una tradizione che continua e ripresa dell’Inno a San Giuseppe o parti

Grande partecipazione e profonda emozione hanno accompagnato l’altare in onore a San Giuseppe,

allestito dalla famiglia Lentini – Genna nella giornata di domenica 22 marzo 2026 presso la propria

abitazione nella suggestiva frazione balneare di Tre Fontane.

L’iniziativa ha richiamato numerosi visitatori, confermando quanto la devozione a San Giuseppe resti

un pilastro identitario per la comunità di Campobello di Mazara. L’altare, curato nei minimi dettagli,

ha saputo unire sacralità e tradizione, presentando i classici elementi simbolici della festa: pani votivi,

decorazioni artistiche e una ricca esposizione di prodotti legati alla cultura contadina del territorio.

Momento centrale della giornata è stato il banchetto in onore del Santo, espressione autentica della

tradizione agricola campobellese. I piatti tipici, preparati secondo antiche ricette tramandate di

generazione in generazione, hanno rappresentato non solo un’occasione conviviale, ma anche un

gesto di condivisione e memoria collettiva, in linea con lo spirito di ospitalità che caratterizza questa

ricorrenza.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stato il contributo musicale del coro “Voces de

Esperanza”, diretto da Valentina Mangiaracina. L’ensemble corale ha offerto un’interpretazione

intensa e coinvolgente dell’Inno a San Giuseppe, frutto di un attento lavoro di rinnovamento della

tradizione sonora locale. Le nuove armonizzazioni, pur rispettando l’impianto originario, hanno

restituito freschezza e profondità a un repertorio profondamente radicato nella cultura popolare.

L’esibizione del coro ha saputo creare un ponte tra passato e presente, emozionando i presenti e

contribuendo a valorizzare un patrimonio immateriale che continua a vivere grazie all’impegno di

realtà locali e alla passione di chi crede nella forza delle tradizioni.

Il successo dell’iniziativa testimonia come eventi di questo tipo rappresentino non solo momenti di

devozione religiosa, ma anche importanti occasioni di aggregazione sociale e valorizzazione

culturale. L’altare della famiglia Lentini – Genna si conferma così esempio virtuoso di una tradizione

che, pur rinnovandosi, resta saldamente ancorata alle proprie radici.

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