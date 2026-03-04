Campobello News

Campobello: “Storie che brillano d’anima: l’emozione del ‘Bicchiere dal bordo dorato’”

Mar 4, 2026

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato, venerdì 27 febbraio, alla presentazione del libro “Il bicchiere dal bordo dorato e altre storie” di Irene Bonanno, pubblicato da Angelo Mazzotta Editore. L’incontro si è svolto nell’auditorium dell’ex chiesa dell’Addolorata, trasformato per l’occasione in uno spazio di riflessione, ascolto e condivisione culturale.

A coordinare l’evento è stato l’ing. Stefano Cascio, che ha dialogato con l’autrice guidando il pubblico attraverso i temi portanti dell’opera: il valore della memoria, il legame con le proprie radici, la narrazione come strumento di identità e consapevolezza. Un confronto puntuale e coinvolgente, capace di mettere in luce la profondità emotiva e simbolica dei racconti contenuti nel volume.

A portare i saluti istituzionali è stata il vicesindaco Antonella Moceri, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il lavoro dell’autrice, sottolineando l’importanza di promuovere momenti culturali capaci di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza al territorio.

Sono intervenuti, inoltre, il prof. Rosario Atria, curatore della collana “Approdi”, che ha offerto una lettura critica dell’opera evidenziandone la coerenza stilistica e la maturità narrativa, e l’attore Gaspare Di Stefano, che ha impreziosito la serata con l’interpretazione di alcuni brani del libro, restituendone al pubblico tutta la carica evocativa.

L’incontro è stato promosso con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il sostegno delle associazioni F.I.D.A.P.A., Gandhi, C.I.F., Lions, UCIIM, Avis e AGE, realtà attive nel tessuto sociale e culturale cittadino.

La serata si è conclusa tra applausi e momenti di confronto diretto con l’autrice, a testimonianza di un evento che ha saputo unire letteratura, territorio e partecipazione, confermando come la cultura resti uno dei pilastri fondamentali della vita comunitaria.

