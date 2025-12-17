Campobello si prepara al Christmas Party: musica, dj set e tanta festa!

Ragazzi, è di nuovo quel momento dell’anno! Il Christmas Party di Campobello torna per la sua 19ª edizione e promette una notte indimenticabile. L’appuntamento è il 24 dicembre in piazza Addolorata a partire dalle 23.30, pronti a scatenarvi?

Sul palco ci sarà il Gruppo Pewro dal vivo, per farvi cantare e ballare a ritmo dei loro pezzi più cool, e subito dopo spazio al dj set, per continuare a muoversi fino a notte fonda.

Dietro l’evento ci sono i grandi organizzatori Nino Stella e Alessandro Indelicato, con la collaborazione dei locali Elvis e Genco 2.0, che da anni trasformano il centro di Campobello in una vera pista da ballo a cielo aperto.

Se amate la musica, le serate con gli amici e divertirvi fino a tardi, non potete mancare! Una notte per scambiarvi gli auguri, ballare e vivere lo spirito natalizio insieme: il Christmas Party è la festa per i giovani di Campobello!

