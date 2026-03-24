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Campobello di Mazara

Campobello: SFILATA DEL PRIMO MAGGIO: AL VIA L’ORGANIZZAZIONE PER L’EDIZIONE 2026

Mar 24, 2026

Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, Campobello di Mazara si prepara ad accogliere, per il terzo anno consecutivo, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità: la tradizionale sfilata del Primo Maggio, un evento che si preannuncia ricco di emozioni, partecipazione ed importanti novità.

Anche quest’anno, l’edizione sarà dedicata alla memoria di Giuseppe Chiana, assumendo il valore di “Secondo Memorial”.

 

Un’occasione per ricordare una figura cara alla comunità, che continuerà simbolicamente a partecipare alla manifestazione attraverso il ricordo condiviso.

Il comitato organizzativo invita tutti i cittadini, le associazioni locali e i gruppi interessati a prendere parte attiva all’iniziativa, contribuendo in particolare all’allestimento dei carri.

In vista della manifestazione, è stato fissato un primo incontro organizzativo aperto a tutti gli interessati: l’appuntamento è per sabato 28 marzo alle ore 17:30, presso il locale del Dott. Gulotta, in Viale Risorgimento 72.

La città si prepara dunque a vivere un nuovo momento di festa e condivisione, nel segno della memoria e della partecipazione collettiva.

Di Redazione Redazione

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