Campobello: SCUOLE CHIUSE PER ALLERTA METEO

Gen 19, 2026

SCUOLE CHIUSE A CAMPOBELLO PER ALLERTA METEO
A causa del peggioramento delle condizioni meteo che, a partire dalle prossime ore interesserà anche la nostra zona, in via precauzionale, con ordinanza sindacale, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole cittadine, a partire dalle ore 16 di oggi e per l’intera giornata di domani, martedì 20 gennaio.
La situazione è in continuo monitoraggio a livello sia provinciale sia regionale e una cabina di regia con la Prefettura si riunira’ alle ore 17 per eventuali aggiornamenti.
S’invita, pertanto tutta la cittadinanza alla massima prudenza, limitando gli spostamenti al massimo ed evitando di sostare in prossimità degli alberi e di esporsi a situazione di rischio.
Evitare, inoltre, di transitare sul lungomare di Tre Fontane e, in generale, lungo le zone costiere.

