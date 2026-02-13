Campobello News

Campobello: RINASCITA CAMPOBELLESE Sollecita l’Amministrazione comunale ad aderire alla Rottamazione-quinquies

Feb 13, 2026

Riceviamo e pubblichiamo

 

A seguito del documento già trasmesso da Rinascita Campobellese con cui si invitava l’Amministrazione comunale ad aderire alla Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si registra ancora oggi l’assenza di qualsiasi iniziativa o presa di posizione da parte dell’Ente.

Nel precedente intervento si evidenziava come la Rottamazione-quinquies rappresenti una concreta opportunità per cittadini e imprese di estinguere i debiti fiscali senza sanzioni, interessi di mora e aggio, nonché uno strumento utile per favorire il recupero dei crediti comunali in modo più efficace e sostenibile.

Il perdurante silenzio dell’Amministrazione comunale appare incomprensibile e politicamente grave, soprattutto in un contesto in cui molte famiglie e attività economiche del territorio continuano a subire le conseguenze della difficile condizione finanziaria dell’Ente e di una pressione tributaria particolarmente onerosa.

Rinascita Campobellese ritiene che l’adesione alla Rottamazione-quinquies costituisca una scelta di buon senso amministrativo e di responsabilità istituzionale, capace di coniugare l’esigenza di riscossione del Comune con la necessità di non penalizzare ulteriormente i cittadini già provati da anni di difficoltà economiche e dalle conseguenze del dissesto finanziario.

Ignorare questa opportunità significherebbe rinunciare a uno strumento di equità fiscale e di sostegno alla comunità locale, alimentando una distanza sempre maggiore tra istituzioni e cittadini.

Per tali ragioni, Rinascita Campobellese rinnova e rafforza il proprio invito all’Amministrazione comunale affinché venga adottata con urgenza la deliberazione necessaria per consentire l’adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies.

Campobello, 13 / 02 / 2026

Rinascita Campobellese

 

Il Coordinatore
Daniele Mangiaracina

