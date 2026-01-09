Campobello News

Campobello: Programmazione del Cine Teatro Olimpia .Dal 9 al 14 gennaio 2026 .

Gen 9, 2026

Il Cine Teatro Olimpia, situato nel cuore di Campobello di Mazara in via Risorgimento, continua a rappresentare un punto di riferimento culturale fondamentale per la città e per tutto il territorio circostante. Una struttura accogliente, ben organizzata e apprezzata dal pubblico per la qualità dei servizi offerti e per una programmazione sempre attenta a soddisfare ogni fascia di spettatori.

Dal 9 al 14 gennaio 2026, il Cine Teatro Olimpia propone una programmazione varia e ben calibrata, capace di unire intrattenimento per famiglie e cinema di spessore. Tra i titoli in cartellone spicca “SpongeBob”, dedicato ai più piccoli ma capace di coinvolgere anche gli adulti, in programmazione tutti i giorni alle ore 17.00. Accanto a questo, spazio al grande cinema con “Norimberga”, un film intenso e di forte impatto storico ed emotivo, proiettato alle ore 18.45 e 21.30.

Oltre alla qualità dei film proposti, ciò che rende il Cine Teatro Olimpia davvero “ottimo” è l’esperienza complessiva: una sala confortevole, un’ottima visione, audio di qualità e un’atmosfera familiare che invita a tornare. Un cinema che non è solo un luogo di proiezione, ma uno spazio di incontro, cultura e condivisione.

Il Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara si conferma così una realtà preziosa per il territorio, capace di valorizzare il cinema come forma d’arte e come momento di aggregazione sociale. Un appuntamento da non perdere per chi ama il grande schermo e desidera vivere il cinema come una vera esperienza.

