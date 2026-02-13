Campobello News

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, oggi presentazione del programma elettorale della coalizione guidata da Sabina Lazzara

Feb 13, 2026

Campobello di Mazara si prepara a un nuovo appuntamento politico in vista delle prossime elezioni amministrative. La coordinatrice della coalizione composta da Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura, Azzurri per Campobello e Noi Moderati, Sabina Lazzara, ha annunciato ufficialmente la presentazione del programma elettorale che guiderà l’azione politica del gruppo.

L’incontro pubblico si terrà oggi, 13 febbraio, alle ore 18.00, presso il Locale Gulotta, in via Risorgimento n. 74, e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Durante l’evento interverranno i rappresentanti delle forze politiche che compongono la coalizione, i quali illustreranno le linee programmatiche e le proposte amministrative pensate per il futuro della città.

L’iniziativa sarà anche un momento di confronto e partecipazione: i cittadini presenti potranno ascoltare i punti principali del programma e contribuire al dibattito con osservazioni e proposte, in un percorso che la coalizione intende costruire in modo condiviso con la comunità locale.

«Costruiamo insieme il futuro di Campobello» è lo slogan scelto per accompagnare l’avvio del percorso elettorale, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere attivamente la popolazione nelle scelte che riguarderanno lo sviluppo del territorio.

Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 81/93 – Committente responsabile: Sabina Lazzara

