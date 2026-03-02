Campobello: “Mimì per sempre”: Francesca Alotta omaggia Mia Martini al cine-teatro Olimpia

“Mimì per sempre”: Francesca Alotta omaggia Mia Martini al cine-teatro Olimpia

L’8 marzo a Campobello di Mazara per la rassegna “Il Bello di Sicilia 3”

Campobello di Mazara si prepara ad accogliere un appuntamento di grande intensità artistica ed emotiva. Domenica 8 marzo, alle ore 18.30, il cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” ospiterà lo spettacolo “Mimì per sempre”, un sentito omaggio alla straordinaria Mia Martini, portato in scena da Francesca Alotta.

L’evento rappresenta il terzo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia”, giunta alla sua terza edizione, ed è promosso dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani.

Francesca Alotta, amata dal grande pubblico per la vittoria al Festival di Sanremo del 1992 insieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non amarmi”, interpreterà alcune delle canzoni più iconiche del repertorio di Mia Martini. Un viaggio musicale che punta a restituire la profondità espressiva, la forza interpretativa e l’anima di una delle voci più intense della musica italiana.

Lo spettacolo non sarà solo concerto, ma anche racconto: momenti narrativi accompagneranno l’esecuzione dei brani, offrendo al pubblico uno sguardo più intimo sul percorso umano e artistico di Mimì.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’evento si inserisce anche nel progetto “La Mimosa”, promosso con il coordinamento dell’associazione Yalla e con il coinvolgimento di numerose realtà associative del territorio, tra cui Pro Loco Costa di Cusa, AGE, AVIS, CIF, UCIIM, Inner Wheel, FIDAPA, Azione Cattolica, Lions Club di Mazara del Vallo e lo Sportello antiviolenza Co.Tu.Le.Vi., a testimonianza di una forte sinergia sociale e culturale.

La direzione artistica della rassegna è affidata a Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, che anche quest’anno propongono un cartellone capace di valorizzare talento, identità e bellezza siciliana.

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e online sul sito www.ticketzeta.it.

Info e contatti:

📧 info@quintosol.it

📞 338 9837558

Un evento da non perdere, che unisce musica, memoria e impegno civile nel segno di una grande donna della canzone italiana.

