Campobello merita futuro, non polemiche: la linea del candidato sindaco Daniele Mangiaracina

Riceviamo e pubblichiamo

Campobello merita futuro, non polemiche: la linea responsabile di Rinascita Campobellese

Dichiarazione di Rinascita Campobellese In merito al dibattito sul terzo mandato e alle recenti polemiche istituzionali, riteniamo doveroso riportare la discussione su un piano di responsabilità e serenità amministrativa. Il rispetto delle istituzioni è per noi un principio non negoziabile: la Corte costituzionale, l’Assemblea Regionale Siciliana e l’autonomia statutaria rappresentano pilastri del nostro ordinamento. Proprio per questo crediamo che temi così delicati debbano essere affrontati con equilibrio, evitando tensioni che possano generare incertezza a ridosso di una competizione elettorale ormai imminente. Campobello ha bisogno di stabilità, chiarezza e visione per il futuro, non di uno scontro che rischia di trasformare le elezioni in un terreno di conflitto giuridico e politico. I cittadini meritano una campagna elettorale centrata sui programmi, sulle soluzioni ai problemi concreti e sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio. Rinascita Campobellese continuerà a lavorare con senso delle istituzioni e spirito costruttivo, mettendo al primo posto il bene della comunità. Le ambizioni personali non possono e non devono prevalere sull’interesse generale. Il nostro impegno è offrire ai cittadini una proposta solida, responsabile e orientata al futuro, nel pieno rispetto delle regole democratiche.

Campobello, 27 febbraio 2026

Daniele Mangiaracina

Candidato Sindaco

Rinascita Campobellese

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati