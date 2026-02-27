Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello merita futuro, non polemiche: la linea del candidato sindaco Daniele Mangiaracina

Feb 27, 2026

Riceviamo e pubblichiamo

Campobello merita futuro, non polemiche: la linea responsabile di Rinascita Campobellese

Dichiarazione di Rinascita Campobellese In merito al dibattito sul terzo mandato e alle recenti polemiche istituzionali, riteniamo doveroso riportare la discussione su un piano di responsabilità e serenità amministrativa. Il rispetto delle istituzioni è per noi un principio non negoziabile: la Corte costituzionale, l’Assemblea Regionale Siciliana e l’autonomia statutaria rappresentano pilastri del nostro ordinamento. Proprio per questo crediamo che temi così delicati debbano essere affrontati con equilibrio, evitando tensioni che possano generare incertezza a ridosso di una competizione elettorale ormai imminente. Campobello ha bisogno di stabilità, chiarezza e visione per il futuro, non di uno scontro che rischia di trasformare le elezioni in un terreno di conflitto giuridico e politico. I cittadini meritano una campagna elettorale centrata sui programmi, sulle soluzioni ai problemi concreti e sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio. Rinascita Campobellese continuerà a lavorare con senso delle istituzioni e spirito costruttivo, mettendo al primo posto il bene della comunità. Le ambizioni personali non possono e non devono prevalere sull’interesse generale. Il nostro impegno è offrire ai cittadini una proposta solida, responsabile e orientata al futuro, nel pieno rispetto delle regole democratiche.

Campobello, 27 febbraio 2026
Daniele Mangiaracina
Candidato Sindaco
Rinascita Campobellese

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

Castelvetrano, morì per infarto dopo la visita in ospedale: la Cassazione conferma la condanna

Feb 26, 2026
Campobello di Mazara

Un “Lungomare Unico”: La sfida della riqualificazione tra Tre Fontane e Torretta Granitola secondo Francesco Messina

Feb 26, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Fratelli d’Italia Campobello di Mazara: definito il percorso politico in vista delle elezioni amministrative

Feb 26, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello merita futuro, non polemiche: la linea del candidato sindaco Daniele Mangiaracina

27 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Aggredisce il compagno di scuola con un martello. La condanna dall’assessore Turano

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Castelvetrano, morì per infarto dopo la visita in ospedale: la Cassazione conferma la condanna

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Sicilia. Il PD si è riunito tavolo del centrosinistra su prossime elezioni amministrative

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione