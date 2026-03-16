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Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello: Intervista al sindaco Giuseppe Castiglione (intervista integrale)

Mar 16, 2026

🎥 Intervista al sindaco Castiglione Poche ore prima dell’annuncio ufficiale che ha indicato Piero Di Stefano come candidato a sindaco dell’attuale maggioranza, abbiamo incontrato il sindaco Castiglione per un confronto sui temi del territorio, sul futuro della città e sugli scenari politici che si stavano delineando. Nel video il primo cittadino parla di amministrazione, continuità politica e delle sfide che attendono la comunità nei prossimi anni. Un’intervista realizzata in un momento particolarmente significativo, proprio alla vigilia di una scelta importante per la coalizione di governo della città. 📺 Guarda il video completo qui sotto #politica #amministrazione #territorio #elezioni #campobellodimazara

 

 

 

Di Redazione Redazione

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