Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello: Intervista al candidato sindaco Dottore Giuseppe Stallone

Mar 16, 2026

In vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, i movimenti CAMPOBELLO NUOVA, FUTURISTI, AZZURRI PER CAMPOBELLO, NOI MODERATI, GENERAZIONE FUTURA, N.O.I., NOI PER CAMPOBELLO E LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA. Intervista al candidato sindaco Dott. Giuseppe Stallone

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello: Intervista al sindaco Giuseppe Castiglione (intervista integrale)

Mar 16, 2026
Campobello di Mazara

A Campobello di Mazara torna l’altare in memoria dei mastri d’altare Baldassare Stallone e Girolama Giorgi

Mar 15, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Una lettera aperta alla città dal nostro lettore Giovanni Stallone

Mar 15, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello: Intervista al candidato sindaco Dottore Giuseppe Stallone

16 Marzo 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello: Intervista al sindaco Giuseppe Castiglione (intervista integrale)

16 Marzo 2026 Redazione Redazione
Uncategorized

Trapani provincia libera dalla brucellosi bovina: un traguardo storico per la sanità veterinaria

16 Marzo 2026 Redazione Redazione
Castelvetrano

Diga Trinità, Safina (PD): “L’assessore Colianni risponde alla mia lettera, ora dobbiamo salvare l’acqua”

16 Marzo 2026 Redazione Redazione