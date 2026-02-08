Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, il gruppo civico “Noi per Campobello” annuncia la propria autonomia in vista delle elezioni amministrative

Feb 8, 2026

Campobello, il gruppo civico “Noi per Campobello” annuncia la propria autonomia in vista delle elezioni amministrative

In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Campobello di Mazara, iniziano a delinearsi le prime coalizioni politiche e civiche che si propongono come alternative all’attuale amministrazione. In questo scenario interviene con una nota ufficiale il circolo culturale “Noi per Campobello”, gruppo civico di area destra, che ha comunicato di non essere attualmente allineato né inserito in alcuno schieramento politico o coalizione elettorale.

Nel comunicato, il direttivo del gruppo precisa che la propria posizione resta autonoma rispetto alle scelte politiche dell’onorevole Giuseppe Bica, esponente di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, sottolineando come eventuali decisioni riguardanti le amministrative campobellesi siano da considerarsi esclusivamente personali.

“Noi per Campobello” rivolge inoltre un appello ai cittadini che desiderano un cambiamento politico e amministrativo, invitando donne e uomini “liberi e forti” a partecipare attivamente alla vita pubblica del paese, con l’obiettivo di superare – come indicato nel documento – “i soliti schemi precostituiti” e contribuire alla costruzione di nuove prospettive per la comunità locale.

Il gruppo civico riconosce che la scelta di mantenere una posizione indipendente può essere considerata da alcuni “temeraria”, ma ribadisce la volontà di perseguire un percorso politico fondato sull’autonomia decisionale e sulla libertà di azione, dichiarando di non voler aderire a logiche tattiche finalizzate esclusivamente alla conquista di incarichi istituzionali.

Il direttivo conclude il comunicato riaffermando la convinzione che il cambiamento per Campobello sia possibile attraverso l’impegno civico e la partecipazione diretta dei cittadini.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

DISSESTO FINANZIARIO E CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA: UNA CONTRADDIZIONE CHE VA CHIARITA

Feb 6, 2026
Campobello di Mazara

⚠️ ALLARME TRUFFE AGLI ANZIANI A CAMPOBELLO DI MAZARA

Feb 6, 2026
Amministrative 2026

Campobello: “La responsabilità di governare, il dovere di continuare: perché scegliamo di ricandidarci”

Feb 5, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, il gruppo civico “Noi per Campobello” annuncia la propria autonomia in vista delle elezioni amministrative

8 Febbraio 2026 Redazione Redazione
TRAPANI

ASP Trapani: al via nuovo software per la refertazione e portale di Telemedicina

7 Febbraio 2026 Redazione Redazione
SCUOLA

Valditara, al via app per il sostegno psicologico agli studenti: tassello importante scuola costituzionale

7 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

DISSESTO FINANZIARIO E CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA: UNA CONTRADDIZIONE CHE VA CHIARITA

6 Febbraio 2026 Redazione Redazione