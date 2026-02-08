Campobello, il gruppo civico “Noi per Campobello” annuncia la propria autonomia in vista delle elezioni amministrative

In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Campobello di Mazara, iniziano a delinearsi le prime coalizioni politiche e civiche che si propongono come alternative all’attuale amministrazione. In questo scenario interviene con una nota ufficiale il circolo culturale “Noi per Campobello”, gruppo civico di area destra, che ha comunicato di non essere attualmente allineato né inserito in alcuno schieramento politico o coalizione elettorale.

Nel comunicato, il direttivo del gruppo precisa che la propria posizione resta autonoma rispetto alle scelte politiche dell’onorevole Giuseppe Bica, esponente di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, sottolineando come eventuali decisioni riguardanti le amministrative campobellesi siano da considerarsi esclusivamente personali.

“Noi per Campobello” rivolge inoltre un appello ai cittadini che desiderano un cambiamento politico e amministrativo, invitando donne e uomini “liberi e forti” a partecipare attivamente alla vita pubblica del paese, con l’obiettivo di superare – come indicato nel documento – “i soliti schemi precostituiti” e contribuire alla costruzione di nuove prospettive per la comunità locale.

Il gruppo civico riconosce che la scelta di mantenere una posizione indipendente può essere considerata da alcuni “temeraria”, ma ribadisce la volontà di perseguire un percorso politico fondato sull’autonomia decisionale e sulla libertà di azione, dichiarando di non voler aderire a logiche tattiche finalizzate esclusivamente alla conquista di incarichi istituzionali.

Il direttivo conclude il comunicato riaffermando la convinzione che il cambiamento per Campobello sia possibile attraverso l’impegno civico e la partecipazione diretta dei cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati