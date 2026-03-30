Campobello: Dimissioni nel PD locale, Baldo Stallone lascia la guida del circolo

Campobello di Mazara, 30 marzo 2026 – Scossone politico all’interno del Partito Democratico di Campobello di Mazara. Baldo Stallone ha rassegnato con effetto immediato e irrevocabile le dimissioni dalla carica di Segretario del circolo cittadino, segnando un momento di forte discontinuità nella vita politica locale.

La decisione arriva al termine di un acceso dibattito assembleare che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Stallone, avrebbe evidenziato una frattura ormai insanabile tra la maggioranza dei tesserati e gli organi dirigenti del partito. Al centro delle tensioni, diverse scelte maturate nel tempo e, in particolare, il metodo utilizzato per la designazione del candidato sindaco, avvenuta – sottolinea l’ex segretario – senza un adeguato coinvolgimento del circolo locale.

«Ho sempre interpretato il ruolo di Segretario come un servizio alla comunità politica», si legge nella nota diffusa da Stallone. Tuttavia, l’emergere di «visioni radicalmente divergenti» all’interno dell’assemblea avrebbe reso impossibile proseguire il mandato «con la necessaria serenità e coesione».

Le dimissioni aprono ora una fase delicata per il PD campobellese, chiamato a ricompattarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e amministrativi. Lo stesso Stallone auspica che questo passaggio possa rappresentare «un momento di riflessione costruttiva» e l’occasione per ritrovare unità e chiarezza politica.

Nel suo messaggio finale, l’ex segretario ha voluto ringraziare i membri della segreteria e tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo incarico, sottolineando «l’impegno e la fiducia dimostrati» nel corso del percorso condiviso.

Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse del partito a livello locale e chi sarà chiamato a guidare il circolo in una fase tanto complessa quanto decisiva per il futuro politico della città.

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