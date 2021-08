QUESTA SERA, AL BAGLIO FLORIO DELLE CAVE DI CUSA, IL FILM “LA FELICITÀ DEGLI ALTRI”, DOMANI “BOYS”

La rassegna “Cinema Sotto le Stelle” è promossa dal Cine-teatro Rivoli con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Ingresso con Green Pass

Continua la rassegna “Cinema sotto le stelle” al Baglio Florio delle Cave di Cusa, con un doppio appuntamento che vedrà, questa sera (mercoledì 18 agosto) e domani sera (giovedì 19 agosto), alle 21.30, la proiezione rispettivamente del film “La Felicità degli altri”, di Daniel Cohen, e della pellicola “Boys” di Davide Ferrario.

La rassegna è promossa dal Cine-teatro Rivoli con il patrocinio dell’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone “E… STATE CON NOI 2021”.

“LA FELICITÀ DEGLI ALTRI” – TRAMA:

UNA COMMEDIA BILIOSA E FRUSTRANTE CHE ESPLORA LA LIBERTÀ CREATIVA E LA GELOSIA, il film racconta la storia di quattro amici, due coppie, formate da Léa (Bérénice Bejo), Marc (Vincent Cassel), Karine (Florence Foresti) e Francis (François Damiens). Si conoscono da tantissimo tempo e all’interno del gruppo ognuno di loro sembra svolgere un ruolo ben preciso, che mantiene viva l’armonia tra loro instaurata nel corso degli anni. Questo clima sereno, però, inizia a mostrare le prime crepe il giorno in cui Léa annuncia che sta scrivendo un romanzo.

Dopo la pubblicazione, il libro riesce a vendere molto, divenendo un bestseller. È a questo punto che l’armonia del gruppo inizia ad andare completamente in frantumi, perché gli altri, invece di rallegrarsi per Léa, cominciano a manifestare gelosie e invidie per il grande traguardo raggiunto. Gelosie che si trasformeranno ben presto in cattiveria, dimostrando alla donna che i veri amici si vedono nel momento del successo.

“BOYS” – TRAMA:

Una storia di rimpianti e di rivalsa, di perseveranza e ottimismo, oltre che di amicizia e di spirito rock Boys racconta di quattro sessantenni come tanti, gli amici Carlo, Joe, Giacomo e Bobo vivono nel ricordo di una giovinezza dal sapore rock. Insieme formavano infatti The Boys, un gruppo di successo negli anni settanta. Pur non essendosi mai sciolti, e continuando anzi a suonare insieme ogni settimana all’insegna della nostalgia vintage, i quattro si sono abituati a vite più tradizionali, chi notaio chi ristoratore, chi con figli, matrimoni o amori perduti, senza contare i problemi di salute. Ora però si presenta un’opportunità di tornare sulla cresta dell’onda grazie a una proposta di cover di un giovane rapper che brilla sui social network. Oltre che dei quattro membri serve però il consenso di Anita, vecchia vocalist del gruppo di cui poi si erano perse le tracce, e la banda si rimette quindi “on the road” per andare a cercarla.

NOTA GREEN PASS

Dal 6 agosto, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, per accedere a tutti gli spettacoli che si terranno al Baglio Florio e alle Cave di Cusa sarà necessario esibire il #greenpass.

All’ingresso vi verrà richiesto di mostrarlo in formato digitale o cartaceo, accompagnato dalla tessera sanitaria.

Per #greenpass si intende:

✔️ tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore prima dello spettacolo.

✔️certificato di avvenuta vaccinazione

✔️ certificato di avvenuta guarigione

Sono esclusi dalla presentazione del green pass gli under 12 e i soggetti esenti dal vaccino con relativa certificazione medica.

