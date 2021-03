L’AMMINISTRAZIONE AVVIERÀ TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI LAUREATI DI CAMPOBELLO.

L’atto d’indirizzo della Giunta prevede 6 stage con rimborso spese. Successivamente, saranno fornite informazioni su modalità e termini per il reclutamento

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione attiverà 6 tirocini di formazione, orientamento e inserimento lavorativo rivolti a giovani laureati di Campobello.

Con deliberazione n. 48 del 2 marzo scorso, infatti, la Giunta municipale ha avviato l’iter per l’implementazione di stage formativi della durata di 6 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 6) finalizzati ad avvicinare i giovani alla Pubblica Amministrazione, per comprendere meglio il funzionamento della macchina burocratica, fornendo al contempo una forma di sostegno sociale ai ragazzi campobellesi aventi ISEE più basso, ai sensi delle principali normative e linee guida nazionali e regionali che disciplinano la materia.

A ciascun tirocinante, che sarà selezionato dal Comune, in convenzione con il Centro per l’impiego di Castelvetrano, in base al criterio dell’Isee più basso, sarà infatti corrisposta una indennità mensile di 300 euro a titolo di rimborso spese forfettarie. Il Comune si farà, inoltre, carico delle spese assicurative e della copertura INAIL.

A seguito dell’atto d’indirizzo adottato ieri dalla Giunta, l’ufficio comunale dei “Servizi Socio Culturali e della Pubblica Istruzione” avvierà dunque il conseguenziale iter, stabilendo modalità e termini per il reclutamento dei tirocinanti che saranno opportunamente comunicati.