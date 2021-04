Il Pd di Campobello di Mazara a sostegno dell’ospedale di Castelvetrano

In una situazione di emergenza in cui interi ospedali vengono utilizzati per la lotta al Covid piuttosto che dare respiro ad una sanità di prossimità, l’Ospedale di Castelvetrano continua ad essere smantellato: “La politica non c’entra nulla mancano solo i medici pediatri in pianta organica, una decisione temporanea, ha precisato il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Paolo Zappalà”. Ma la realtà è un’altra: si sta dando corso ad una riforma ospedaliera approvata dal governo dell’ex Assessore Razza dimessosi, per lo scandalo COVID ! Oggi non è tempo delle polemiche ma spiace assistere al silenzio degli esponenti del centro destra locale o alle farneticazioni leghiste contro il finto campanilismo o, ancora peggio, strumentalizzare la vicenda per attaccare gli attuali amministratori locali incolpevoli di decisioni che hanno stravolto la precedente rete Ospedaliera, disegnata dall’ex Assessore PD Baldo Gucciardi, che prevedeva per l’ospedale di Castelvetrano strutture complesse per Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Pediatria, Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Pronto Soccorso, e 5 strutture Semplici. Tutto ciò è inaccettabile ! Invitiamo il Segretario Provinciale del Partito Democratico, Domenico Venuti, a far valere le ragioni ed il diritto alla salute della Valle del Belice, tramite i nostri parlamentari regionali e nazionali ed i nostri componenti nella commissione regionale Salute,. Chiediamo al Direttore Zappala’ di rivedere la decisione, evitare spostamenti ed accorpare, anche solo momentaneamente, i reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria. Massimo sostegno al Sindaco Castiglione ed alla sua Amministrazione, già in prima linea in questa battaglia.

