DOMANI SERA, ALLE CAVE DI CUSA, IL CONCERTO DEGLI SHAKALAB

DOMANI 25 AGOSTO, ALLE CAVE DI CUSA, IL CONCERTO DEGLI SHAKALAB

Nell’ambito del cartellone “E… State con noi 2021”, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, a partire dalle ore 20, si terrà l’atteso concerto degli Shakalab, la band siciliana formata dall’unione di 4 cantanti veterani della scena raggae/hip hop dell’isola (Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo), che si esibiranno in un energico concerto che spazierà dal roots più classico alla dancehall passando per rap, elettronica e speeches tipici della musica jamaicana.

Nati dalla fusione di progetti solisti diversi e di generi e stili diversi, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che oggi risulta essere uno dei gruppi più interessanti dell’intero panorama black italiano. Dalla Sicilia, il loro raggio d’azione si è spostato a poco a poco in tutta Italia, diventando in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone.

È noto il legame particolare degli Shakalab con la piccola borgata marinara di Torretta Granitola, che la band ha definito “Il Posto giusto”, così come il titolo del singolo edito nel 2012 e oggi diventato un vero e proprio cult tra i giovani che nutrono un forte legame con la propria terra.

Il videoclip ufficiale del “Posto giusto” è stato girato, a pochi chilometri dal parco archeologico delle Cave di Cusa, proprio nella borgata di Torretta e ha messo in risalto la splendida cornice naturale del posto spesso visitata da parte di seguaci della band e in genere da turisti incuriositi dalle immagini del video, tanto che il sindaco Castiglione, nel 2015, ha voluto tributare agli Shakalab un riconoscimento ufficiale, facendo posizionare un’insegna all’ingresso della frazione balneare con la scritta «Torretta Granitola è Il posto giusto Shakalab».

«Abbiamo scelto di tornare in provincia di Trapani dopo quasi due anni di assenza forzata dovuta alla pandemia e abbiamo concordato con gli organizzatori un prezzo del biglietto super popolare, per dare la possibilità a tutti di poter partecipare – dichiara la band – A casa nostra non è nostra intenzione escludere nessuno, non lo abbiamo mai fatto, ma nonostante tutto le normative per il covid19 impongono un numero limitato di partecipanti e quindi è vivamente consigliato procurarsi i biglietti online per evitare file e non rischiare di rimanere senza tickets».