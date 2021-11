De brevitate vitae: il sesto anno senza te.

“Aurè tua mamma si è sentita male e l’hanno portata in ospedale”, iniziò così la chiamata che mi fece il cugino Andrea il 02 novembre del 2015 mentre mi trovavo in uno dei nostri poderi, precisamente in contrada Burgio, per la raccolta delle olive e gli risposi con una battuta sapendo, ed essendo convinto, che niente e nessuno avrebbe potuto scalfire la piccola e grande Antonella; pensai a qualcosa di banale e di facile guarigione. Andai subito al nosocomio di Castelvetrano e lì compresi che era tutt’altro che una sciocchezza. Successivamente il repentino trasferimento a Palermo, a Villa Sofia, e un continuo avanti ed indietro, dentro una 500, per l’autostrada.

Con le dita incrociate ascoltavamo il bollettino che sembrava più di guerra che medico, in quei pochi secondi quelle parole risuonavano come macigni in continua opposizione lungo la strada del risveglio. Eravamo sempre gli ultimi ad andare via, certe volte anche oltre l’orario di visita consentito, chiedendo a qualsiasi infermiere che smontava il turno se vi fossero novità e, soprattutto, miglioramenti. Tutto ripetuto, come una sorta di catena di montaggio, per diciassette lunghi giorni conclusi per te, mamma, con un ultimo bacio e un biglietto di solo andata.

Da quel 19 novembre e ogni giorno, da sei anni a questa parte, mi sveglio tutte le mattine e guardandomi allo specchio rivolgo a me stesso l’identica e monotona domanda: “Perché?” o nel nostro dialetto siculo “Ma picchì?”; quel me stesso, però, non riesce a dare alcuna risposta.

Percorro più volte il corridoio del nostro “palazzo” e, tra le fessure di alcune porte socchiuse, lambite da una leggera e fioca luce, scruto quei letti e quelle sedie vuote e, ogni giorno, spero sempre che sia un buon giorno.

L’unica certezza la ritrovo qui: a scrivere, per l’ennesima volta, una lettera, una ode, o semplicemente a trascrivere un’immaginaria chiacchierata con mia madre.

Al momento, cara mamma, non ho la forza per poterti intestare o innalzare Scuole, Musei, Teatri o Tribunali, un giorno spero di riuscirci, ma condividere questo momento con tutti i lettori rende sufficiente il tuo ricordo. Una sorta di conversazione tra me e te, tra noi e i lettori; una illusione di una illusione che rende meno triste questo giorno. In tal modo riesco, in parte, ad appagare quel desiderio, così lontano dalla realtà, di averti qui.

Anche quest’anno è sembrato una sorta di déjà-vu del precedente ma qualcosa ho capito meglio: bisogna cogliere l’opportunità che la vita ci offre.

Ognuno di noi ha dei mostri che deve imparare, non a dimenticare perché è impossibile, ma a superare.

Cercate e cerchiamo di apprezzare chi ci sta vicino, ci supporta e sopporta, chi riesce ad essere un punto di riferimento. Non dobbiamo avere paura del pensiero altrui e soprattutto del passato ; sconfiggiamolo e seguiamo la nostra serenità, altrimenti sarà il nostro flagello ed il più grande limite per raggiungerla. Apriamo il nostro mondo a chi, in punta di piedi, ha voglia di entrarci e migliorarlo, prendendoci, però, il tempo necessario per vincere questi mostri, correndo dei rischi e ammettendo i possibili errori fatti durante il nostro percorso e, perché no, cercando di rimediare ma con l’unico scopo di tornare a sorridere.

Noi mamma i nostri mostri li stavamo superando con te e grazie a te. Con i tuoi sorrisi, le tue battute, con i tuoi consigli, con tutto il tuo savoir-faire eravamo, insieme, sulla buona strada non voltandoci indietro ma guardando avanti con l’esperienza del vissuto. Ma un insolito destino ci ha travolti, che non è quello dell’azzurro mare di Agosto ma della dea funesta; destino che ti ha condotto lontano da noi regalandoci un nuovo mostro da superare. Purtroppo certe volte non basta cambiare strategia perché capitano eventi e situazioni che qualsiasi strategia non può evitare e schivare.

Però, nella imprevedibilità continua della nostra vita, ci possono essere momenti in cui un treno della felicità è pronto a partire con noi e per noi. C’è un posto in quel vagone con il nostro nome ed un capostazione che ci aspetta per poi fischiare e far partire quel treno.

Non abbiate paura di essere felici anche se tra lo scrivere ed il fare c’è di mezzo non il mare ma un abisso. Ecco perché non dobbiamo far partire quel treno senza di noi e neanche far fischiare quel capostazione che ha avuto l’immensa pazienza di aspettarci e che, nella sua lunga attesa, ha saputo darci quello che tutti noi abbiamo bisogno. Rincorriamolo, se è necessario, e scusiamoci per il ritardo.

Colgo l’occasione per ringraziare te cara mamma per l’amore che ci hai sempre dato durante la tua “movimentata” vita; perché fin quando c’è amore qualsiasi tempesta, dalla più violenta alla meno burrascosa, può essere superata e vinta.

Chiudo questa mia breve riflessione sull’anno passato alla stessa maniera di quelle degli anni precedenti, con un tuo messaggio ricevuto la sera in cui mi trovavo dentro un frantoio oleario. Un messaggio che possa essere di aiuto non solo a me ma a tutti coloro i quali hanno avuto la pazienza di leggere quanto scritto:

“Ogni persona ha un suo destino ma molto dipende anche da come si affronta la vita. Bisogna sempre essere positivi e propositivi. Vedrai che si accenderà un sorriso.”

Ad maiora.

Aurelio, tuo figlio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...