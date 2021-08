CAVE DI CUSA: GRANDE ATTESA PER IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO, IL 28 AGOSTO

GRANDE ATTESA PER IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO, IL 28 AGOSTO, ALLE CAVE DI CUSA

Ultimi biglietti disponibili on line, nei punti vendita dei circuiti abituali e al botteghino del parco archeologico

Mancano pochi giorni e c’è grande attesa per il concerto “Mani e voce” di Gigi D’Alessio che si terrà sabato 28 agosto, a partire dalle ore 21.30, nella suggestiva cornice del parco archeologico delle Cave di Cusa, a Campobello di Mazara.

Dopo gli straordinari successi riscossi il 4 e il 23 agosto scorsi, rispettivamente da Antonello Venditti e Gianna Nannini, sarà dunque un altro big della musica italiana a chiudere la rassegna “Cave di Musica”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e ospitata all’interno del parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

Gigi D’Alessio si esibirà, dunque, in versione piano e voce all’interno di un contesto naturale unico capace di regalare emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.: «È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!».

Ultimi biglietti disponibili in vendita al botteghino all’ingresso delle Cave di Cusa e su: www.puntoeacapo.uno ; www.ticketone.it e www.ciaotickets.com.

NOTA GREEN PASS

Dal 6 agosto, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso a tutti gli spettacoli sarà consentito esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti lo spettacolo

– somministrazione della 1ᵃ dose del vaccino (che ha validità dal 15esimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose)

– ciclo vaccinale completo

– certificato che attesti di essere guariti dal covid-19 negli ultimi 6 mesi.

– Sono esenti dall’obbligo del green pass i minori di 12 anni e coloro che abbiano una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

