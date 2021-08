CAVE DI CUSA: CRESCE L’ATTESA PER IL CONCERTO DI GIANNA NANNINI, IL 23 AGOSTO

CRESCE L’ATTESA PER IL CONCERTO DI GIANNA NANNINI, IL 23 AGOSTO, ALLE CAVE DI CUSA

La rassegna musicale, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, chiuderà sabato 28 con il cantautore Gigi D’Alessio

Cresce l’attesa per il concerto di Gianna Nannini che si terrà domani sera, lunedì 23 agosto, alle 21.30, nella suggestiva cornice del parco archeologico delle Cave di Cusa, a Campobello di Mazara.

Dopo il successo riscosso il 4 agosto scorso da Antonello Venditti, continua dunque la rassegna “Cave di Musica”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e ospitata all’interno del parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dove si esibirà un altro grande nome della musica italiana.

Gianna Nannini si esibirà in una tappa del tour “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, un’inedita versione pianoforte e voce, capace di coniugare dolcezza ed energia in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante.

«Avevo in mente da tempo un tour con il pianoforte – afferma l’amatissima rocker – e l’occasione perfetta si presenta ora, dato che la capienza per i concerti è ridotta e che bisogna mantenere il distanziamento. Ho pensato, quindi, come sognavo da tempo, a un concerto che dia la sensazione di essere a casa. Sarà un concerto “piano e forte” e questo soprattutto farà la “differenza”, come indica lo stesso nome del mio disco, un’archeologia dei suoni in cui la parte elettronica è stata ripresa dalle tracce originali degli anni ‘80 e ‘90».

Le Cave di Cusa, dunque, continueranno a farsi scenario di un teatro all’aperto, dove poter trascorrere una bella serata sullo sfondo di un contesto naturale unico e suggestivo capace di regalare emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

La rassegna “Cave di Musica” si concluderà sabato 28 agosto, con il concerto del cantautore Gigi D’Alessio, che si esibirà, sempre alle ore 21.30 alle Cave di Cusa.

Come tutti gli eventi della rassegna “E… State con noi 2021”, i concerti, infine, saranno realizzati in totale sicurezza e senza alcun rischio di contagio, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie: uso obbligatorio della mascherina, distanziamento sociale, posti numerati su pianta e biglietti nominali.

NOTA GREEN PASS

Dal 6 agosto, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso a tutti gli spettacoli sarà consentito esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti lo spettacolo

– somministrazione della 1ᵃ dose del vaccino (che ha validità dal 15esimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose)

– ciclo vaccinale completo

– certificato che attesti di essere guariti dal covid-19 negli ultimi 6 mesi.

– Sono esenti dall’obbligo del green pass i minori di 12 anni e coloro che abbiano una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

Mi piace: Mi piace Caricamento...