Campobello tra i comuni siciliani con più bassa percentuale di vaccinati. Il Sindaco: “Vacciniamoci per amore”.

“VACCINIAMOCI PER AMORE”.

Cari concittadini, nel far mio l’accorato appello di Papa Francesco, torno a ribadire l’importanza della vaccinazione anti Covid, quale unica arma “scientifica” che al momento abbiamo a disposizione per prevenire il contagio, riducendo in maniera statisticamente significativa il rischio di ospedalizzazione e di morte.

Come già avevo preannunciato, non avendo il nostro Comune purtroppo raggiunto ancora la soglia minima del 60 percento di persone vaccinate, a partire da oggi, saranno in vigore ulteriori misure restrittive adottare dalla Regione al fine di scongiurare il dilagare dei contagi.

Il nostro Comune, infatti, è attualmente tra gli ultimi della provincia per numero dei vaccinati (53 percento circa di persone vaccinate) e, se non viene aggiustato il tiro, questo ci porterà inesorabilmente verso la zona rossa.

È quindi nell’interesse di tutti incrementare tempestivamente le vaccinazioni, scongiurando così morti e restrizioni che avrebbero ripercussioni anche sull’economia.

Confidando, dunque, nella vostra sensibilità e nel vostro senso di responsabilità per il bene di tutti, indico di seguito le misure adottate dal Governo regionale in vigore da oggi a Campobello e in qualche altro comune siciliano meno virtuoso.