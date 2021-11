CAMPOBELLO. SINDACO CASTIGLIONE ALLA 38ESIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ANCI

IL SINDACO CASTIGLIONE ALLA 38ESIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ANCI

«Occasione importante per lo scambio di buone pratiche e per confrontarsi sulle problematiche che investono quasi tutti gli enti locali, dalla pandemia alla crisi occupazionale, alla tutela dell’ambiente»

Il sindaco Giuseppe Castiglione sta partecipando alla 38esima edizione dell’assemblea nazionale dell’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni Italiani) che si è aperta martedì scorso (8 novembre) e che si svolgerà sino a domani (11 novembre) nella città di Parma.

La manifestazione, che quest’anno ha avuto per tema “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione”, ha visto la partecipazione, ieri mattina, in apertura dei lavori, del Capo dello Stato Sergio Mattarella, presente all’Assemblea per la settima volta durante il suo mandato.

L’assemblea rappresenta un’occasione di confronto tra enti locali e governo nazionale sui temi di maggiore attualità: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione.

«Si tratta di un’importante occasione di confronto tra amministratori locali – dichiara il sindaco Castiglione – partendo dallo scambio di buone pratiche, ma anche dalla condivisione delle diverse problematiche di cui un sindaco è chiamato a occuparsi, dalla pandemia alla crisi economica e occupazionale, alla difficoltà ad assicurare servizi, alla tutela dell’ambiente».

