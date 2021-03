Campobello: SERVIZIO “SPERIMENTALE E TEMPORANEO” DI RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI, SABATO 6 MARZO, NELL’AREA PARCHEGGIO DI TRE FONTANE

Sarà espletato in modalità “prova” al fine di valutarne l’efficacia in termini organizzativi e logistici, in vista di una prossima attivazione ordinaria che riguarderà anche altre tipologie di rifiuti

S’informa la cittadinanza che, nella mattinata di sabato 6 marzo 2021, dalle ore 8.30 alla ore 12.30, all’interno dell’area parcheggio sita in via T.F. 114 Est (a fianco dell’ex isola ecologica), a Tre Fontane, sarà espletato in via sperimentale un servizio mobile e temporaneo di raccolta di rifiuti vegetali (sfalci e arbusti di potatura) provenienti da utenze domestiche.

Nel suddetto orario, i cittadini potranno dunque depositare sfalci, fogliame, ramaglie e verde da potatura, all’interno dell’area che sarà presidiata da un operatore ecologico che faciliterà le operazioni di conferimento del vegetale.

Il servizio sarà effettuato in modalità “prova” al fine di valutarne l’efficacia in termini organizzativi e logistici, in vista di una prossima attivazione ordinaria che riguarderà anche altre tipologie di rifiuti.

Si coglie l’occasione per ribadire ai cittadini che abbandonare i rifiuti (di qualsiasi tipologia) sul territorio comunale è un grave atto di inciviltà e di mancanza di rispetto per l’ambiente, vietato dalla legge e severamente sanzionabile.