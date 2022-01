SCUOLE CHIUSE PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI GIOVEDÌ E VENERDÌ A CAMPOBELLO

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Campobello, resteranno chiuse anche nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 gennaio al fine di consentire la sanificazione dei locali, in modo da rendere ancora più sicuro il rientro in classe in presenza, previsto per lunedì 17 gennaio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...