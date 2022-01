CAMPOBELLO. PROPOSTA DELL’OPPOSIZIONE DEL COMUNE: OFFRIRE UN RIPARO AI RANDAGI DI QUARTIERE

PROPOSTA DELL’OPPOSIZIONE DEL COMUNE: OFFRIRE UN RIPARO DALLE INTEMPERIE CLIMATICHE AI RANDAGI DI QUARTIERE

OFFRIRE UN RIPARO DALLE INTEMPERIE CLIMATICHE AI RANDAGI DI QUARTIERE E’ LA NUOVA PROPOSTA AVANZATA DALLA SQUADRA DELL’OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA, SU INIZIATIVA DELLA RAPPRESENTANTE DEL PARTITO ANIMALISTA ISABEL MONTALBANO.

SI TRATTA DI UN PROGETTO, CHE PREVEDE LA COLLOCAZIONE DI CUCCE PER GLI ANIMALI ABBANDONATI E LASCIATI LIBERI NEL TERRITORIO COMUNALE, IL QUALE GIA’ DA TEMPO HA PRESO VITA IN DIVERSI COMUNI ITALIANI ED ESTERI; E’ UN GESTO D’AMORE VERSO NUMEROSI RANDAGI DI QUARTIERE CHE NON HANNO AVUTO LA FORTUNA DI TROVARE UNA FAMIGLIA CHE GARANTISCA LORO UN CALDO ED AMOREVOLE LUOGO DOVE RIPARARSI!!!

ISABEL MONTALBANO

TOMMASO DI MARIA

GIUSEPPE FAZZUNI

LILIANA CATANZARO

CARLA PRINZIVALLI

