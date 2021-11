Campobello. Presentazione del libro “Metastasi di umanità” di Melchiorre Romano

Aps Rosa Balistreri: Presentazione del libro “Metastasi di umanità” di Melchiorre Romano

Domenica 21 Novembre ore 17:00

L’Aps Rosa Balistreri organizza l’evento Scambiamo due chiacchiere per la presentazione del nuovo romanzo di Melchiorre Romano “Metastasi di umanità”.

A seguire è previsto Aperitivo Sociale a base di vino locale e stuzzichini.

L’appuntamento è fissato per domenica 21 novembre alle ore 17:00, a Campobello di Mazara, in Via Mare n. 8 (ingresso con Green Pass nel rispetto della normativa Anti-Covid).

