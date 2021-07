Campobello ottiene finanziamento Fondi FAMI: compiacimento del commissario di D B, Giovanni Palermo

̀ ̀ , ° ,

Il compiacimento del commissario cittadino di Diventerà Bellissima, Giovanni Palermo:

“Esprimo pieno e sincero compiacimento per l’importante risultato ottenuto dall’amministrazione Castiglione e dalla Città di Campobello di Mazara, che ha saputo cogliere l’occasione e non solo ha partecipato al bando per i fondi FAMI (fondo asilo migrazione e integrazione), ma con una seria progettazione ha ottenuto circa 750 mila euro di finanziamento, piazzando il nostro comune al sesto posto della graduatoria nazionale'”.

Lo ha detto il commissario cittadino di Diventerà Bellissima di Campobello di Mazara, Giovanni Palermo, in merito all’ottenimento da parte della Città di Campobello di Mazara del finanziamento previsto per il progetto a valere sul fondo FAMI.

Tale fondo persegue gli obiettivi di:

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;

promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;

migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

“Una politica serie e pragmatica – ha concluso Palermo – che ci consente il raggiungimento di importanti obiettivi”.

