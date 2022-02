Campobello. Opposizione presenta mozione al fine di rimuovere i rifiuti dalla spiaggia di Tre Fontane

Reading Time: 2 minutes

COME RIMUOVERE I RIFIUTI DALLA SPIAGGIA

Dopo le avverse condizioni atmosferiche, verificatesi nel mese di novembre 2021, la spiaggia di Tre Fontane si è ritrovata invasa dai rifiuti provenienti dal mare.

Buona parte di rifiuti è formato da canneto.

Dal mese di novembre ad oggi l’Amministrazione Castiglione non ha messo in atto alcun intervento.

I consiglieri di opposizione DiMaria Tommaso, Montalbano Isabel, Catanzaro Liliana, Prinzivalli Carla, Fazzuni Giuseppe con una mozione: “chiedono che il consiglio comunale impegni il sindaco a:

1. organizzare, al più presto, assieme alle associazioni del territorio, una giornata ecologica che consenta di separare i rifiuti nobili (carta, plastica, vetro ecc) dagli altri;

2. stoccare, secondo la procedura tecnica che l’ufficio LL.PP. riterrà più idonea, la restante parte dei rifiuti, su un terreno di proprietà del comune o all’interno dell’ex discarica, sita in c.da Campana Misiddi.”

DI MARIA TOMMASO

MONTALBANO ISABEL

LILIANA CATANZARO

PRINZIVALLI CARLA

