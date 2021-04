Campobello: l’opposizione presenta una mozione con una richiesta al sindaco.

Riceviamo e pubblichiamo

Al Sindaco protocollo.campobellodimazara@pec.it

Al Presidente del Consiglio Comunale Presidenteconscampobellodimazara.distefanopiero@pec.it

Oggetto: Mozione – art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale.-

Pagamento somma di €. 106.750, totalmente a carico del Sindaco Giuseppe Castiglione e a favore delle Casse Comunali, da rivalutare e con i dovuti interessi legali, a ripianamento del debito, a causa del danno erariale dell’importo complessivo di €.152.500/00, giusta sentenza della Corte dei Conti n. 301 del del 18/03/2021.

Con la presente mozione, i sottoscritti Consiglieri Comunali Fazzuni Giuseppe, Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Catanzaro Liliana e Prinzivalli Carla,

PREMESSO che,

– “con atto di citazione del 01/06/2020, il Procuratore Regionale ha chiamato in giudizio il Sig. Giuseppe Castiglione, Sindaco del comune di Campobello di Mazara, chiedendone la condanna alla complessiva somma di €.152.500/00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore del comune di Campobello di Mazara”.. per “l’illegittimità e la conseguente illiceità di 3 incarichi di portavoce, esperto informatico ed in materia di finanziamenti”;

PREMESSA

– “l’illegittimità della determina n. 75 del 20/12/2017 con cui è stato conferito l’incarico fiduciario in materia di finanziamenti ad un Assessore della propria giunta avente per oggetto attività che rientravano nella competenza della struttura amministrativa”;

– “l’illegittimità della determina n. 11 del 02/02/2015, più volte reiterata sino al provvedimento n. 73 del 14/12/2017, anche qui, in presenza di un servizio informatico già esistente”;

– “l’illegittimità della determina n. 15 del 09/02/2015 più volte reiterata sino al provvedimento n. 111 del 14/12/2016, per la nomina di un portavoce, in violazione della legge 150/2000 n. 7, nell’ambito di una struttura di piccole dimensioni”;

VISTO

la Sentenza n. 301 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in data 18/03/2021, di condanna del Sindaco Castiglione al pagamento della somma complessiva di €. 152.500/00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;

CONSIDERATO

Il “patteggiamento” accordato dalla Procura al sindaco Giuseppe Castiglione, attraverso il pagamento a favore del comune di Campobello di Mazara del 30% della somma contestata, corrispondente ad €. 45.750/00;

CHIEDONO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNI IL SINDACO

al pagamento della rimanente somma di €. 106.750/00, a favore delle casse comunali, da rivalutare e con i dovuti interessi legali, a ripianamento del debito, totalmente a carico del Sindaco Giuseppe Castiglione.

Campobello di Mazara lì, …………………….

FAZZUNI Giuseppe ___________________________

DI MARIA Tommaso ___________________________

MONTALBANO Isabel ___________________________

CATANZARO Liliana ___________________________

PRINZIVALLI Carla ___________________________

