Campobello l’augurio del sindaco a tutte le mamme.

Sindaco Giuseppe Castiglione

”Auguri a tutte le mamme del mondo, fonti inesauribili d’amore, punti di riferimento solidi nella famiglia e pilastri portanti dell’intera società.

… E, in particolare, a tutte le mamme di Campobello, che si adoperano ogni giorno per la crescita e l’educazione dei propri figli, contribuendo così al benessere sociale, affinché continuino a sperare per loro in un futuro migliore, incoraggiandoli e sostenendoli soprattutto in questo particolare momento di insicurezza e fragilità.”