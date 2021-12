Campobello. Il Sindaco: nuova ordinanza emanata dal Presidente Musumeci al fine di contenere la diffusione del Covid-19

Il Sindaco: nuova ordinanza emanata dal Presidente Musumeci al fine di contenere la diffusione del Covid-19

Il presidente della Regione Nello Musumeci, oggi pomeriggio, ha emanato una nuova ordinanza al fine di contenere la diffusione del virus in considerazione anche della scoperta di una nuova variante denominata “Omicron”.

Il provvedimento, in vigore già a partire da domani, in sintesi, prevede l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e l’obbligo del tampone per chi arriva in Sicilia dai paesi considerati a rischio.

