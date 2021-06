Campobello: IL PRESIDENTE DELL’ARCHEOCLUB: CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA.

CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA

Abbiamo segnalato in precedenza, il degrado in cui versa il Parco Cave di Cusa,a causa di un

completo abbandono da parte degli organi preposti al controllo(Sopraintendenza TP, Direzione

parco,Sindaco del comune)aggravato dalle azioni di incivili e barbari cittadini avvezzi a

selvaggi abbandoni di qualsivoglia genere di rifiuti. Se poi aggiungiamo l’opera scellerata di

piromani,che non mancano mai,il connubio è completo.

Pertanto,coniugando incuria, abbandoni e piromani, si ottiene un collage degno di Laurindo

Feliciano.

Comunicato Stampa