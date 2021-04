Campobello : Il PD il 25 Aprile sarà in Piazza XXV Aprile a cantare ”Bella ciao”

“Con grande convinzione vogliamo aderire tutte e tutti noi del Partito Democratico alla splendida iniziativa ‘Strade di Liberazione‘, promossa dall’Anpi nazionale, che ha chiesto di deporre un fiore sotto lapidi, cippi e targhe in memoria dei partigiani e degli antifascisti caduti per la libertà, per la democrazia, per la giustizia. E di farlo proprio il 25 aprile.

Noi ci siamo: il Circolo PD di Campobello di Mazara e i suoi iscritti ci sono.

Alle 11.30 saremo lì, in Piazza XXV Aprile (ex Sperone) a cantare, tutti insieme, “Bella ciao”, in ricordo e in onore di chi è caduto, in ricordo della lotta per la democrazia. E per ribadire, ancora una volta, che il fascismo è un reato”.