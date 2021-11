CAMPOBELLO. GROSSO GUASTO NELLA CONDUTTURA DEL GAS: DISAGI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

GROSSO GUASTO NELLA CONDUTTURA DEL GAS: DISAGI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

L’impresa erogatrice ha fatto sapere che sono in corso interventi per cercare di risolvere il problema entro stasera. Nel frattempo, chiudere le valvole di gas in entrata

S’informa la cittadinanza che, a causa di un grosso guasto che si è verificato nella conduttura di gas all’ingresso di Campobello, è stato necessario interrompere l’erogazione in tutto il territorio comunale.

I tecnici dell’impresa erogatrice sono intervenuti con sollecitudine con l’auspicio di riparare il guasto entro stasera, ma la problematica è abbastanza complessa.

L’impresa ha fatto sapere che, in attesa del ripristino, gli utenti devono chiudere tutte le valvole di gas in entrata. Sarà comunque la stessa impresa a fornire ulteriori informazioni e istruzioni a livello mediatico.

L’Amministrazione comunale continuerà comunque a monitorare la problematica, informando i cittadini attraverso tutti i canali istituzionali e social.

