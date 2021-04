Campobello: Gli auguri di buona pasqua dal Sindaco e da tutta l’amministrazione comunale.

Cari concittadini,

lo scorso anno, in occasione del messaggio di auguri per le festività pasquali, che abbiamo vissuto tutti circostanze inconsuete, di tristezza e di solitudine, avevo rivolto a tutti voi un messaggio di speranza, esortandovi a resistere nell’attesa che “quell’incubo” – così come già allora lo avevo definito – finisse.

In quel momento mai avremmo, tuttavia, potuto immaginare che quell’incubo potesse durare così a lungo, facendo milioni di vittime in tutto il mondo, lasciando familiari in lutto, lavoratori senza lavoro e persone cadute in depressione.

In questo lungo e complicato anno, non mi hanno mai abbandonato le preoccupazioni per la salute, per l’economia e per il futuro della nostra comunità che non è stata risparmiata da eventi drammatici e carichi di sofferenza e di incertezza.

Anche se il percorso verso la normalità si sta dunque dimostrando lungo e difficoltoso, oggi possiamo finalmente guardare con fiducia al futuro: la campagna di vaccinazione, lo studio di nuove cure e, quindi, il progresso virtuoso e inarrestabile della scienza devono infatti indurci ad essere ottimisti, lanciandoci intravedere la possibilità di un ritorno a quella “normalità” che oggi è più desiderata che mai.

Cerchiamo, dunque, di non perdere di vista l’obiettivo, continuando a fare ognuno la propria parte, rispettando le misure che ormai conosciamo e guardando sempre in avanti sorretti proprio da quello spiraglio di luce che, finalmente, s’intravede in fondo al tunnel.

Che la Santa Pasqua sia davvero momento di Resurrezione per la nostra comunità.

Auguri di cuore da parte dell’Amministrazione comunale.”