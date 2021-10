CAMPOBELLO. DIVENTERA’ BELLISSIMA ESPRIME SODDISFAZIONE PER IL NUOVO INCARICO DI GIULIA FERRO

DIVENTERA’ BELLISSIMA DI CAMPOBELLO DI MAZARA INSIEME AL GRUPPO CONSILIARE ESPRIMONO SODDISFAZIONE PER IL NUOVO INCARICO DI GIULIA FERRO

IL CIRCOLO DIVENTERA’ BELLISSIMA DI CAMPOBELLO DI MAZARA INSIEME AL GRUPPO CONSILIARE ,PIERO DISTEFANO , MARIANGELA VAMPIRO , ROSARIO PALERMO E ROSETTA BONO UNITI AGLI ASSESSORI LILLO DILLUVIO E VINCENZO PISCIOTTA E AL GRUPPO DIRIGENTE E AL SUO COMMISSARIO GIOVANNI PALERMO. ESPRIMONO GRANDE SODDISFAZIONE PER LA NOMINA DELL’ AVV. GIULIA FERRO , DONNA COMPETENTE E DI ALTO PROFILO UMANO , SARA’ L’ ESPRESSIONE DEL TERRITORIO E CONTRIBUIRA’ ALLE ESIGENZE DELLO SVILUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO E PER LE SUE FUNZIONI STRATEGICHE LEGATE AL COMPARTO TURISTICO, SI RINGRAZIA IL PRESIDENTE MUSUMECI PER AVER CREDUTO NELLA PERSONA DELL’ AVV. GIULIA FERRO.

