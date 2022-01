CAMPOBELLO. DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI COVID PER MANCATI NOMINATIVI DA PARTE DELL’ASP

DISSERVIZI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI COVID A CAUSA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DA PARTE DELL’ASP

Le persone positive e in quarantena saranno contattate telefonicamente da parte dell’ufficio Aro. È possibile comunicare eventuali disagi scrivendo a: ufficio.aro@comune.campobellodimazara.tp.it

A causa della mancata comunicazione dei nominativi da parte dell’Asp, il servizio di raccolta dei rifiuti per le persone positive al Covid e per i contatti stretti in quarantena sta subendo inevitabili ritardi e disservizi anche a livello locale.

Al fine di cercare di superare tale empasse, in attesa che l’Asp ripristini un adeguato sistema di comunicazione nei confronti dei Comuni, a partire da oggi e sino a venerdì prossimo, l’ufficio Aro del Comune di Campobello provvederà, dunque, a contattare telefonicamente le utenze interessate.

I cittadini che sono positivi al Covid o in stato di quarantena, ma che non siano ancora stati contattati dagli uffici comunali per la raccolta dei rifiuti, possono inviare comunicazione, scrivendo una mail all’indirizzo: ufficio.aro@comune.campobellodimazara.tp.it.

