CAMPOBELLO. DIRITTO ALLA CASA: A PARTIRE DAL 21 FEBBRAIO È POSSIBILE RICHIEDERE IL BONUS AFFITTO

DIRITTO ALLA CASA: A PARTIRE DAL 21 FEBBRAIO È POSSIBILE RICHIEDERE IL BONUS AFFITTO

Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso contenente requisiti e modalità d’accesso al contributo regionale

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che si apriranno il prossimo 21 febbraio i termini per richiedere il bonus affitto stanziato dalla Regione per l’anno 2020.

Con D.D.G. n. 72 del 31/01/2022 sono stati, infatti, approvati il decreto e il bando dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.

Il bando individua le fasce reddituali a cui è destinato il bonus (Isee fino a 15mila euro) fra i titolari di un contratto di locazione valido nel 2020.

Come previsto nel bando, consultabile anche attraverso il sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (sezione AVVISI), oltre che sul sito istituzionale del Dipartimento regionale infrastrutture, le richieste per l’ottenimento del bonus dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 9 del 21/02/2022 e fino alle ore 18 del 21/04/2022 (con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e degli allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.

