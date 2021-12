CAMPOBELLO. DIFFERENZIATA: IN OCCASIONE DELL’IMMACOLATA IL SERVIZIO NON SARA’ ESPLETATO

DIFFERENZIATA: IN OCCASIONE DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE IL SERVIZIO NON SARA’ ESPLETATO – QUESTA SERA NON DEPOSITARE ORGANICO E VETRO

Si informano i cittadini che, in occasione della festività dell’Immacolata concezione, nella giornata di domani (mercoledì 8 dicembre), il servizio di raccolta differenziata non sarà espletato. Pertanto, nell’ottica di uno spirito di collaborazione, si invita la cittadinanza a non depositare i rifiuti (organico e vetro) esclusivamente per questa sera (martedì 7 dicembre).