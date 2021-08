Campobello di Mazara: Il Sindaco esorta a vaccinarsi. Aggiornamenti Coronavirus

Cari concittadini,

nell’invitare, ancora una volta, tutti coloro che non l’hanno ancora fatto a vaccinarsi il più presto possibile, in quanto il vaccino è al momento l’unica arma “scientifica” che abbiamo a disposizione per prevenire il contagio da Covid, abbattendo in maniera statisticamente significativa il rischio di malattia grave e di morte, al fine di fornirvi un’informazione trasparente e costantemente rispondente alla situazione reale, ritengo opportuno pubblicare di seguito i dati che ho ricevuto dal dr. Pollina, responsabile dell’ufficio di igiene pubblica di Campobello:

1) Numero di attuali positivi al tampone molecolare: 77 (È il dato più suscettibile di variazioni repentine e persino giornaliere);

2) numero di persone decedute alla data odierna: 14 (È il dato più triste e mostra, a un attento esame analitico, per età e condizioni di salute come anche i soggetti apparentemente sani possono avere gravi conseguenze);

3) numero guariti n: 315;

Tengo, inoltre, a specificare ancora una volta che i dati giornalieri sono comunque dinamici, in quanto potrebbero non tenere conto dei soggetti che si sono negativizzati nella stessa giornata o di quelli che sono risultati positivi nei laboratori, ma che ancora non sono stati comunicati al locale ufficio di igiene pubblica.

La discrepanza che talvolta si potrebbe riscontrare rispetto ai dati divulgati dall’Asp di Trapani, invece, dipende dalla tempistica con cui vengono comunicati gli aggiornamenti, che debbono tenere conto della chiusura definitiva delle singole pratiche, anche dal punto di vista burocratico, per l’intera provincia.

Infine, considerato che nel nostro Comune le vaccinazioni sono ferme al 58 percento, alla luce delle recenti determinazioni adottate dal governo regionale, che ha previsto, a partire da lunedì 23 agosto, restrizioni per i comuni che non hanno ancora superato la soglia del 60 percento di persone vaccinate, ritengo ancora una volta necessario richiamare tutti ad un maggiore senso di responsabilità, incrementando tempestivamente le vaccinazioni nel nostro Comune e scongiurando così il dilagare dei contagi e la conseguente adozione di ulteriori misure restrittive.

Ciò consentirebbe, inoltre, di allinearci agli altri 20 Comuni della provincia, che ci precedono nelle percentuali di vaccinazioni effettuate e che attualmente si attestano già intorno al 75 percento.

