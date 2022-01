CAMPOBELLO. DA DOMANI ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA

Sindaco castiglione: «Auspico che il Governo regionale metta in atto ogni strategia necessaria affinché vengano ripristinati il controllo e la gestione sanitaria della pandemia»

A seguito dell’ordinanza n.5 del 18 gennaio 2022, con la quale la Regione Siciliana ha abrogato la precedente norma che consentiva il ricorso alla Dad, a seguito del parere vincolante dell’Asp, nei comuni classificati in zona arancione, il Sindaco Giuseppe Castiglione ha revocato l’ordinanza n.4 del 15 gennaio 2022 con la quale era stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sino al 26 gennaio.

Com’era stato già chiarito nei giorni scorsi, infatti, l’ordinanza adottata dal sindaco Castiglione, così come quella adottata negli altri comuni della Provincia di Trapani, rispondeva ad una norma regionale, che sino a questo ultimo provvedimento in Sicilia era a tutti gli effetti valida.

«L’ordinanza emanata oggi dal Presidente Musumeci – afferma il sindaco Castiglione – abrogando l’art. 2 dell’ordinanza regionale n.1 del 7 gennaio 2022, si allinea invece con la normativa nazionale, facendo finalmente chiarezza su una questione che nei giorni scorsi ha tanto travagliato noi Sindaci, che non avremmo potuto certamente ignorare il parere tecnico sanitario espresso dall’Asp, nell’interesse ovviamente di tutelare la salute pubblica.

Nella consapevolezza, dunque, che la didattica in presenza ha un valore insostituibile per la formazione dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutti, affinché il ritorno tra i banchi di scuola possa essere il più sicuro possibile.

Auspico, infine, che oltre ad emanare norme coerenti con quelle nazionali, il Governo regionale metta in atto ogni strategia necessaria affinché vengano ripristinati un adeguato controllo e una efficace gestione sanitaria della pandemia nel territorio trapanese, considerato che il sistema è andato completamente in tilt con grande preoccupazione da parte di noi sindaci».