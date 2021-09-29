Campobello. Costituzione gruppo consiliare “Diventerà Bellissima”

COMUNICATO STAMPA COSTITUZIONE GRUPPO CONSILIARE
NELLA GIORNATA DI OGGI MARTEDI ’ 28 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 19.30 PRESSO LA SEDE LOCALE DEL GRUPPO POLITICO “ DIVENTERA’ BELLISSIMA “ , ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO COMUNALE GIOVANNI PALERMO ,SI SONO RIUNITI I CONSIGLIERI COMUNALI ROSETTA BONO, ROSARIO PALERMO, MARIANGELA VAMPIRO ,E PIERO DI STEFANO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) ,PRESENTI INOLTRE GLI ASSESSORI VINCENZO PISCIOTTA E BARTOLOMEO DILLUVIO.
DALLA RIUNIONE E’ EMERSA LA VOLONTA’ COMUNE DI CONTINUARE NELLA GIA’ PROFICUA COLLABORAZIONE AVVIATA FORMALIZZANDO QUINDI ALLA CITTA’ L’ INGRESSO NEL MOVIMENTO POLITICO , CHE FA CAPO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELLO MUSUMECI , DEI CONSIGLIERI COMUNALI PIERO DI STEFANO E MARIANGELA VAMPIRO , NONCHE’ DELL’ ASSESSORE BARTOLOMEO DILLUVIO.
ALLA LUCE DI QUANTO DETTO SI COMUNICA CHE, NEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBELLO DI MAZARA ,IL CONSIGLIERE ROSETTA BONO MANTERRA’ IL RUOLO DI CAPOGRUPPO CONSILIARE , MENTRE IL CONSIGLIERE MARIANGELA VAMPIRO RIVESTIRA’ LE FUNZIONI DI VICE CAPOGRUPPO .
IL COMMISSARIO CITTADINO GIOVANNI PALERMO , UNITAMENTE AL SEGRETARIO PROVINCIALE AVV. GIULIA FERO , DANNO IL BENVENUTO AI NUOVI ARRIVATI .
SICURI DEL GRANDE CONTRIBUTO CHE SAPRANNO DARE ,COLOGONO L’ OCCASIONE PER RINNOVARE IL SUPPORTO ALL’ AZIONE POLITICO- AMMINISTRATIVA DEL SINDACO GIUSEPPE CASTIGLIONE.