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Campobello. Costituzione gruppo consiliare “Diventerà Bellissima”

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COMUNICATO STAMPA COSTITUZIONE GRUPPO CONSILIARE

NELLA GIORNATA DI OGGI MARTEDI ’ 28  SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 19.30 PRESSO LA SEDE LOCALE DEL GRUPPO POLITICO “ DIVENTERA’ BELLISSIMA “ , ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO COMUNALE GIOVANNI PALERMO ,SI SONO RIUNITI I CONSIGLIERI COMUNALI ROSETTA BONO, ROSARIO PALERMO, MARIANGELA VAMPIRO ,E PIERO DI STEFANO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO) ,PRESENTI INOLTRE GLI ASSESSORI VINCENZO PISCIOTTA E BARTOLOMEO DILLUVIO.

DALLA RIUNIONE E’ EMERSA LA VOLONTA’ COMUNE DI CONTINUARE NELLA GIA’ PROFICUA COLLABORAZIONE AVVIATA FORMALIZZANDO QUINDI ALLA CITTA’ L’ INGRESSO NEL MOVIMENTO POLITICO , CHE FA CAPO AL PRESIDENTE  DELLA REGIONE  NELLO MUSUMECI , DEI CONSIGLIERI COMUNALI PIERO DI STEFANO E MARIANGELA VAMPIRO , NONCHE’ DELL’ ASSESSORE BARTOLOMEO DILLUVIO.

ALLA LUCE DI QUANTO DETTO SI COMUNICA CHE, NEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOBELLO DI MAZARA ,IL CONSIGLIERE ROSETTA BONO MANTERRA’ IL RUOLO DI CAPOGRUPPO  CONSILIARE , MENTRE IL CONSIGLIERE MARIANGELA VAMPIRO RIVESTIRA’ LE FUNZIONI DI VICE CAPOGRUPPO .

IL COMMISSARIO CITTADINO  GIOVANNI PALERMO , UNITAMENTE AL SEGRETARIO PROVINCIALE AVV. GIULIA FERO , DANNO IL BENVENUTO AI NUOVI ARRIVATI .

SICURI DEL GRANDE CONTRIBUTO CHE SAPRANNO DARE ,COLOGONO L’ OCCASIONE PER RINNOVARE IL SUPPORTO ALL’ AZIONE POLITICO- AMMINISTRATIVA DEL SINDACO  GIUSEPPE CASTIGLIONE.

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